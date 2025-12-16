Парламент Франції остаточно схвалив ключову частину бюджету на 2026 рік

Французькі законодавці у вівторок офіційно затвердили бюджет соціального забезпечення країни на 2026 рік, забезпечивши прем'єр-міністру Себастьєну Лекорню важливу політичну перемогу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Законопроєкт, який охоплює державні витрати на охорону здоров'я та пенсії, минулого тижня був схвалений нижньою палатою парламенту Франції – Національною асамблеєю.

У вівторок верхня палата, Сенат, також проголосувала за бюджет соціального забезпечення після того, як на вихідних голосування провалилось через заперечення деяких депутатів щодо недостатнього зниження бюджетного дефіциту.

Для повного ухвалення бюджету на 2026 рік парламент Франції має схвалити ще один законопроєкт – про державний бюджет. Як пише Politico, це буде складнішим завданням для уряду Лекорню.

Перша спроба Національної асамблеї ухвалити державний бюджет закінчилася тим, що всі депутати, крім одного, проголосували проти законопроєкту, який депутати обтяжили нереалістичними і часом суперечливими поправками.

Законодавці з обох палат парламенту у п'ятницю спробують виробити компромісний текст. Французький премʼєр раніше оптимістично оцінював шанси ухвалити бюджет.

Але більшість французів від початку не вірять, що Лекорню вдасться вирішити проблему, з якою не впорався його попередник – знайти компроміс із фракціями у парламенті, щоб затвердити бюджет і не отримати вотуму недовіри.

