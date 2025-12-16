Парламент Франции окончательно одобрил ключевую часть бюджета на 2026 год

Французские законодатели во вторник официально утвердили бюджет социального обеспечения страны на 2026 год, обеспечив премьер-министру Себастьену Лекорню важную политическую победу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Законопроект, который охватывает государственные расходы на здравоохранение и пенсии, на прошлой неделе был одобрен нижней палатой парламента Франции – Национальной ассамблеей.

Во вторник верхняя палата, Сенат, также проголосовала за бюджет социального обеспечения после того, как на выходных голосование провалилось из-за возражений некоторых депутатов относительно недостаточного снижения бюджетного дефицита.

Для полного принятия бюджета на 2026 год парламент Франции должен одобрить еще один законопроект – о государственном бюджете. Как пишет Politico, это будет более сложной задачей для правительства Лекорню.

Первая попытка Национальной ассамблеи принять государственный бюджет закончилась тем, что все депутаты, кроме одного, проголосовали против законопроекта, который депутаты обременели нереалистичными и порой противоречивыми поправками.

Законодатели из обеих палат парламента в пятницу попытаются выработать компромиссный текст. Французский премьер ранее оптимистично оценивал шансы принять бюджет.

Но большинство французов изначально не верят, что Лекорню удастся решить проблему, с которой не справился его предшественник – найти компромисс с фракциями в парламенте, чтобы утвердить бюджет и не получить вотума недоверия.

