Туск вважає, що Качинський більше не є лідером польських правих

Польський премʼєр-міністр Дональд Туск у вівторок сказав, що голова найбільшої опозиційної партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський втратив "статус лідера польської правої партії".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

У літаку під час повернення з Фінляндії до Польщі Туск відповідав на запитання журналістів, зокрема, щодо конфлікту між політиками "Права і справедливості". Одне із запитань стосувалося того, чи контролює Ярослав Качинський партію.

Йдеться про опубліковану раніше порталом Onet інформацію про нібито суперечку між Качинським і його заступником, колишнім премʼєром Матеушем Моравецьким.

"Відомо, що Ярослав Качинський втратив статус лідера польської правої партії, чи лідера польської правої партії. І, здається, остаточно. Це, мабуть, причина, через яку його майже культ у партії "Право і справедливість" зникає і фактично вже став минулим", – сказав Туск.

Сам Качинський раніше визнав, що у лавах "ПіС" виникла суперечка, але сказав, що вона не загрожує партії.

