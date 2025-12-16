Туск считает, что Качиньский больше не является лидером польских правых

Польский премьер-министр Дональд Туск во вторник заявил, что председатель крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский утратил "статус лидера польской правой партии".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

В самолете во время возвращения из Финляндии в Польшу Туск отвечал на вопросы журналистов, в частности, о конфликте между политиками "Права и справедливости". Один из вопросов касался того, контролирует ли Ярослав Качиньский партию.

Речь идет об опубликованной ранее порталом Onet информации о якобы споре между Качиньским и его заместителем, бывшим премьером Матеушем Моравецким.

"Известно, что Ярослав Качиньский потерял статус лидера польской правой партии, или лидера польской правой партии. И, кажется, окончательно. Это, по-видимому, причина, по которой его почти культ в партии "Право и справедливость" исчезает и фактически уже стал прошлым", – сказал Туск.

Сам Качиньский ранее признал, что в рядах "ПиС" возник спор, но сказал, что он не угрожает партии.

