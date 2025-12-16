Ердоган знову стурбувався атаками на судна у Чорному морі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у вівторок сказав, що Анкара чітко попередила обидві сторони війни в Україні про неприпустимість нападів на цивільні та комерційні судна в Чорному морі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Turkish Minute.

Виступаючи на 16-й конференції послів у президентському комплексі в Анкарі, Ердоган сказав, що "напади на комерційні та цивільні судна не приносять користі нікому".

"Ми чітко передаємо наші попередження обом сторонам", – додав він.

За словами турецького президента, Туреччина "ретельно" застосовувала Конвенцію Монтре з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, щоб запобігти поширенню конфлікту на Чорне море.

"Однак взаємні атаки, здійснені в останні дні, серйозно загрожують безпеці судноплавства в Чорному морі", – сказав Ердоган.

4 грудня до Міністерства закордонних справ Туреччини викликали представників посольств України та Росії, аби висловити стурбованість серією атак на судна російського "тіньового флоту" в Чорному морі.

15 грудня повідомлялось, що турецькі винищувачі збили "некерований" безпілотник, що летів з Чорного моря.