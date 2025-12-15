Туреччина каже, що збила "некерований" безпілотник у Чорному морі

Турецькі винищувачі збили "некерований" безпілотник, що летів з Чорного моря.

Про це повідомило в понеділок міністерство оборони країни, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Daily Sabah.

Міністерство заявило, що "повітряний слід", який наближався до повітряного простору Туреччини над Чорним морем, був виявлений і відстежений в рамках рутинних процедур.

"Для забезпечення безпеки повітряного простору були підняті в повітря наші винищувачі F-16, що перебувають під контролем НАТО та національних сил", – йдеться в заяві.

"Було встановлено, що повітряний слід належав безпілотному літальному апарату, який вийшов з-під контролю; щоб уникнути негативних наслідків, його збили в безпечній зоні поза населеними пунктами", – заявили у відомстві.

Турецькі ЗМІ повідомили, що безпілотник був збитий над сушею і його ідентифікують лише після вилучення уламків.

Інцидент стався на тлі посилення атак між воюючими Росією та Україною в Чорному морі.

Раніше повідомлялося, що 28 листопада в Чорному морі внаслідок зовнішніх ударів загорілися два підсанкційні танкери біля узбережжя Туреччини. Джерела "УП" в СБУ заявили, що це була спецоперація Служби безпеки України.

2 грудня стало відомо, що ще один російський танкер був атакований неподалік берегів Туреччини. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав ці випадки "тривожним загостренням".

4 грудня до Міністерства закордонних справ Туреччини викликали представників посольств України та Росії, аби висловити стурбованість серією атак на судна російського "тіньового флоту" в Чорному морі.