Эрдоган вновь обеспокоен атаками на суда в Черном море

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник заявил, что Анкара четко предупредила обе стороны войны в Украине о недопустимости нападений на гражданские и коммерческие суда в Черном море.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Turkish Minute.

Выступая на 16-й конференции послов в президентском комплексе в Анкаре, Эрдоган сказал, что "нападения на коммерческие и гражданские суда не приносят пользы никому".

"Мы четко передаем наши предупреждения обеим сторонам", – добавил он.

По словам турецкого президента, Турция "тщательно" применяла Конвенцию Монтрё с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, чтобы предотвратить распространение конфликта на Черное море.

"Однако взаимные атаки, осуществленные в последние дни, серьезно угрожают безопасности судоходства в Черном море", – сказал Эрдоган.

4 декабря в Министерство иностранных дел Турции вызвали представителей посольств Украины и России, чтобы выразить обеспокоенность серией атак на суда российского "теневого флота" в Черном море.

15 декабря сообщалось, что турецкие истребители сбили "неуправляемый" беспилотник, летевший из Черного моря.