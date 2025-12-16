"50 на 50": Мерц оценил шансы договориться о "репарационном займе" Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что у Европы есть шансы "50 на 50" достичь соглашения об использовании замороженных российских активов для финансирования дальнейшей обороны Украины.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом он сказал в интервью телеканалу ZDF во вторник.

По словам Мерца, ЕС должен принять решение о "репарационном займе", поскольку Украина будет нуждаться в финансировании еще как минимум два года после того, как в первом квартале 2026 года закончится текущий раунд европейского финансирования.

"Во всей Европе есть предостережения, и я хорошо понимаю эти предостережения. Но... если мы не будем действовать сейчас и не примем решение, которое мы могли бы принять, чтобы остановить это наступление российской армии, то когда же мы это сделаем?", – сказал он.

Ожидается, что лидеры ЕС должны согласовать вопрос использования замороженных российских активов для "репарационного займа" Украине на саммите 18-19 декабря.

Бельгия, на территории которой находятся замороженные российские активы, выступила категорически против их привлечения для "репарационного займа" Украине, опасаясь юридических последствий для себя.

Переговоры ЕС с Бельгией по замороженным активам затянулись из-за ее требования дополнительных гарантий.

