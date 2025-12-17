Президент США Дональд Трамп анонсував звернення до нації ввечері у середу о 21 годині за Вашингтоном (04:00 18 грудня за Києвом).

Як повідомляє "Європейська правда", заява Трампа про заплановане звернення у прямому ефірі з’явилась у його соцмережі Truth Social.

"Завтра о 9 вечора за Північноамериканським східним часом я зроблю звернення до нації, наживо з Білого дому. Очікую "зустрічі" з вами. Це був чудовий рік для нашої країни, а найкраще – ще попереду", – написав Дональд Трамп.

Він не надав ніякої конкретики щодо теми звернення.

Як відомо, наближається перша річниця другої каденції Дональда Трампа. Листопадові опитування показували, що його рейтинг упав до найменшого показника з часу його повернення до влади у січні 2025 року.

Проте дослідження від The Hill і Decision Desk HQ цього тижня показувало, що показник підтримки Трампа після того знову зріс до 44,8%.

За даними опитування в Україні, Трамп став одним з антилідерів рейтингу довіри українців.