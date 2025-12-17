Президент США Дональд Трамп анонсировал обращение к нации вечером в среду в 21 час по Вашингтону (04:00 18 декабря по Киеву).

Как сообщает "Европейская правда", заявление Трампа о запланированном обращении в прямом эфире появилось в его соцсети Truth Social.

"Завтра в 9 вечера по североамериканскому восточному времени я выступлю с обращением к нации в прямом эфире из Белого дома. Жду „встречи" с вами. Это был замечательный год для нашей страны, а лучшее – еще впереди", – написал Дональд Трамп.

Он не предоставил никакой конкретики по теме обращения.

Как известно, приближается первая годовщина второго срока Дональда Трампа. Ноябрьские опросы показывали, что его рейтинг упал до наименьшего показателя со времени его возвращения к власти в январе 2025 года.

Однако исследование от The Hill и Decision Desk HQ на этой неделе показало, что показатель поддержки Трампа после этого снова вырос до 44,8%.

По данным опроса в Украине, Трамп стал одним из антилидеров рейтинга доверия украинцев.