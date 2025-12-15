Довіра українців до світових лідерів різко змінилася: Трамп серед антилідерів

За даними дослідження Info Sapiens, українці демонструють падіння довіри до світових лідерів, зокрема до американського президента Дональда Трампа.

Про це йдеться у статті "Європейської правди".

У статті проаналізоване дослідження Info Sapiens на замовлення Центру "Нова Європа", яке проводилося у період з 5 по 26 листопада 2025 року. Вибірка дослідження складає 1000 респондентів, а теоретична похибка вибірки не перевищує 3,1% з імовірністю 0,95%.

Як свідчать результати, лише 10,6% респондентів вважають, що США роблять усе можливе заради перемоги України, а ще 18,2% відповідають на це питання "скоріше так".

Натомість категорично не згодні з цією тезою 36,2% українців, переважно не згодні – ще 29,1%.

Причини таких змін полягають у зупинці військової допомоги Україні Сполученими Штатами і просуванні "мирних ініціатив", що більш схожі на перелік вимог Кремля.

Відтак такі наслідки відобразилися на довірі до американського лідера: лише 24,4% українців заявляють, що Трамп викликає у них довіру.

Рік тому, коли Трамп вже виграв вибори, але не приступив до виконання обов’язків, довіра українців до Трампа сягала 44,6%, що було значно вище, аніж у жителів більшості країн ЄС.

Натомість, станом на листопад 2025 року, не довіряють Трампу 72,7% українців. Президент США став одним з антилідерів рейтингу довіри українців.

Низький рівень довіри серед українців викликає й новий президент Польщі Кароль Навроцький, якому наразі довіряють лише 44% українців.

Також низький рівень довіри в українців до прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо – 28,5%, а також до його угорського колеги Віктора Орбана – 12,4%.

Своєю чергою у топ-3 за антидовірою українців увійшли лідери країн-агресорів: Владімір Путін – 98% та Александр Лукашенко – 93,8%, а також Орбан – 83%.

Трохи від них відстали лідер Китаю Сі Цзіньпін – 81,1%, Фіцо – 63,4%, а також Навроцький – 50,9%.

Зазначимо, напередодні український президент Володимир Зеленський повідомив про початок зустрічі української, німецької та американської сторін у Берліні, яка також продовжиться й у понеділок, 15 грудня.

Запрошення американців на зустріч у Берліні надійшло після напруженої телефонної розмови між Фрідріхом Мерцом, Емманюелем Макроном, Кіром Стармером та Дональдом Трампом, під час якої сторони намагалися подолати розбіжності щодо напрямку мирних зусиль.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що 5-годинні перемовини української та американської делегацій щодо "мирного плану" забезпечили "великий прогрес".

Детальніше читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Є гірше і за Трампа. Як змінилася довіра українців до світових лідерів та що з ЄС і НАТО