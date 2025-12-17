Трамп чекає "неймовірних результатів" від нового премʼєра Чехії

Американський президент Дональд Трамп зрадів призначенню прем'єр-міністром Чехії Андрея Бабіша.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Трамп заявив, що разом із Бабішем вони "знову досягнуть великого успіху в галузі оборони, енергетики та боротьби з нелегальною імміграцією".

За його словами, це відбудеться так само, як було під час їхнього першого терміну на посадах.

"Андрей знає, як домогтися угоди, і я очікую від нього неймовірних результатів, зокрема щодо F-35", – додав американський президент.

Нагадаємо, 9 грудня президент Чехії Петр Павел призначив Андрея Бабіша премʼєр-міністром Чехії. Бабіш є мільярдером і власником холдингу Agrofert, який отримує субсидії від Європейського Союзу. Очікувалося, що призначення Бабіша премʼєром Чехії – держави-члена ЄС – може викликати конфлікт інтересів.

У понеділок, 15 грудня, Павел призначив членів уряду Бабіша.

