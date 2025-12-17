Трамп ожидает "невероятных результатов" от нового премьера Чехии
Американский президент Дональд Трамп обрадовался назначению премьер-министром Чехии Андрея Бабиша.
Об этом он написал в соцсети Truth Social, передает "Европейская правда".
Трамп заявил, что вместе с Бабишем они "снова достигнут большого успеха в области обороны, энергетики и борьбы с нелегальной иммиграцией".
По его словам, это произойдет так же, как было во время их первого срока на должностях.
"Андрей знает, как добиться соглашения, и я ожидаю от него невероятных результатов, в частности по F-35", – добавил американский президент.
Напомним, 9 декабря президент Чехии Петр Павел назначил Андрея Бабиша премьер-министром Чехии. Бабиш является миллиардером и владельцем холдинга Agrofert, который получает субсидии от Европейского Союза. Ожидалось, что назначение Бабиша премьером Чехии – государства-члена ЕС – может вызвать конфликт интересов.
В понедельник, 15 декабря, Павел назначил членов правительства Бабиша.
