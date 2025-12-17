У Литві відклали розгляд резолюції, яка визнає дії Білорусі гібридною атакою

Парламент Литви відклав розгляд резолюції, яка б визнала дії Білорусі гібридною атакою, аби "уникнути ескалації".

Про це заявив спікер парламенту Юозас Олекас, передає LRT, пише "Європейська правда".

Проєкт резолюції мав бути представлений у вівторок, 16 грудня, але був вилучений з порядку денного пленарного засідання.

За словами Олекаса, литовські депутати "хочуть уникнути ескалації напруженості". За його словами, мета відкладення – майбутнє обговорення різних варіантів.

"Безпека, включно із економічною безпекою, не завжди досягається лише за допомогою жорсткої позиції. Її також можна досягти дипломатичними каналами", – сказав він.

У документі зазначається, що використання проти Литви з території Білорусі метеорологічних аеростатів, що перевозять контрабанду, безпілотних літальних апаратів та інших технічних засобів, є "гібридною атакою". Він закликає литовські інституції розглядати такі дії як інтегровану ворожу операцію проти литовської держави.

Резолюція також закликає уряд координувати спільну реакцію з сусідніми країнами Європейського Союзу. До запропонованих заходів входять:

можливе закриття кордонів;

обмеження регулярних поїздок через білоруський кордон;

обмеження організованих поїздок до або з країн ЄС;

обмеження на придбання нерухомості в межах ЄС.

Нагадаємо, 9 грудня уряд Литви оголосив надзвичайний стан по всій території країни у зв’язку з контрабандними метеозондами з Білорусі, які систематично порушують повітряний простір країни і поставили під загрозу нормальну роботу аеропорту Вільнюса.

Посланець президента США Джон Коул заявив 13 грудня, що самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко пообіцяв зупинити польоти метеорологічних аеростатів з його країни до Литви.

16 грудня правоохоронні органи Литви повідомили про масштабну операцію, під час якої затримано 21 особу, пов'язану із контрабандою сигарет.