В Литве отложили рассмотрение резолюции, признающей действия Беларуси гибридной атакой

Парламент Литвы отложил рассмотрение резолюции, которая признала бы действия Беларуси гибридной атакой, чтобы "избежать эскалации".

Об этом заявил спикер парламента Юозас Олекас, передает LRT, пишет "Европейская правда".

Проект резолюции должен был быть представлен во вторник, 16 декабря, но был исключен из повестки дня пленарного заседания.

По словам Олекаса, литовские депутаты "хотят избежать эскалации напряженности". По его словам, цель отложения – будущее обсуждение различных вариантов.

"Безопасность, включая экономическую безопасность, не всегда достигается только с помощью жесткой позиции. Ее также можно достичь дипломатическими каналами", – сказал он.

В документе отмечается, что использование против Литвы с территории Беларуси метеорологических аэростатов, перевозящих контрабанду, беспилотных летательных аппаратов и других технических средств, является "гибридной атакой". Он призывает литовские институты рассматривать такие действия как интегрированную враждебную операцию против литовского государства.

Резолюция также призывает правительство координировать совместную реакцию с соседними странами Европейского Союза. К предложенным мерам относятся:

возможное закрытие границ;

ограничение регулярных поездок через белорусскую границу;

ограничение организованных поездок в или из стран ЕС;

ограничения на приобретение недвижимости в пределах ЕС.

Напомним, 9 декабря правительство Литвы объявило чрезвычайное положение на всей территории страны в связи с контрабандными метеозондами из Беларуси, которые систематически нарушают воздушное пространство страны и поставили под угрозу нормальную работу аэропорта Вильнюса.

Посланник президента США Джон Коул заявил 13 декабря, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал остановить полеты метеорологических аэростатов из его страны в Литву.

16 декабря правоохранительные органы Литвы сообщили о масштабной операции, в ходе которой задержано 21 человек, связанный с контрабандой сигарет.