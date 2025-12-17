Сікорський саркастично відповів на заяву Захарової про роль Леніна у створенні Польщі

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на заяву речниці МЗС Росії Марії Захарової про те, що Польщу нібито створив Владімір Ленін.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Сікорський заявив, що Ленін був "не тільки творцем сучасної Польщі", але й "другом польських дітей".

"Одного разу він голився в Пороніні, коли повз вікно проходила група школярів. Він міг перерізати дітям горло своєю бритвою, але не зробив цього", – написав він у відповідь Захаровій.

Так само, за словами глави МЗС Польщі, очільник Кремля Владімір Путін "є благодійником України".

"Адже він міг скинути атомну бомбу на Київ, але ще цього не зробив. Конкуренція за Нобелівську премію миру буде жорсткою", – підсумував Сікорський.

Нагадаємо, глава МЗС Польщі раніше поширив допис угорського прем’єра Віктора Орбана з критикою використання росактивів на користь України, зазначивши, що "Віктор заслужив свій орден Леніна".

Речниця МЗС РФ у відповідь приписала Леніну заслугу за існування Польщі, заявивши, зокрема, що радянський вождь – "багато в чому архітектор незалежної польської держави".