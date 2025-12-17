Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на заявление пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой о том, что Польшу якобы создал Владимир Ленин.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Сикорский заявил, что Ленин был "не только создателем современной Польши", но и "другом польских детей".

"Однажды он брился в Поронине, когда мимо окна проходила группа школьников. Он мог перерезать детям горло своей бритвой, но не сделал этого", – написал он в ответ Захаровой.

Так же, по словам главы МИД Польши, руководитель Кремля Владимир Путин "является благодетелем Украины".

"Ведь он мог сбросить атомную бомбу на Киев, но еще этого не сделал. Конкуренция за Нобелевскую премию мира будет жесткой", – подытожил Сикорский.

Напомним, глава МИД Польши Радослав Сикорский ранее распространил сообщение венгерского премьера Виктора Орбана с критикой использования россактивов в пользу Украины, отметив, что "Виктор заслужил свой орден Ленина".

Пресс-секретарь МИД РФ в ответ приписала Владимиру Ленину заслугу за существование Польши, заявив, в частности, что советский вождь – "во многом архитектор независимого польского государства".