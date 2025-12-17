Британія: 26 людей, що вчились разом із Фараджем, закликали його перепросити за тодішні витівки

Понад 20 людей, які вчились в одному коледжі з лідером британських ультраправих Найджелом Фараджем, закликали його перепросити за тогочасні витівки.

Як повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда", відкритого листа підписали 26 людей.

Колишні учні коледжу Даліч, які пам’ятають Фараджа і самі потерпали від його нападок, висловили обурення його реакцією на згадки про його тодішню поведінку, відмовою визнати ці факти і спробою приписати цим запитанням політичні мотиви.

Вони закликають Фараджа, який заперечує, що "прямо атакував" когось із коментарями расистського чи антисемітського характеру, публічно визнати ці факти з минулого.

"Хоча ми погоджуємося, що ні про кого не потрібно судити багато років потому на основі того, що вони робили чи казали у юності – ті, хто претендують на високі посади, повинні визнавати своє минуле і демонструвати чесність… Нас менше турбує те, що сталось багато років тому – хоча це було неприємно, аніж ваша відмова визнати колишню поведінку і перепросити за неї", – пишуть у листі.

"Ми пригадали словесні образи, які ви регулярно спрямовували проти низки учнів єврейського, азійського, африканського походження, і гучно та гордо говорили про ваші симпатії до фашистських лідерів та організацій – від Гітлера до Мослі, від нацистів до Національного фронту. Та ваша реакція на свідчення у якомусь сенсі – більш серйозна, ніж початкові вчинки. Ви продовжуєте заперечувати відповідальність", – наголошують вони.

Речник партії Reform UK назвав це "спробою дискредитації партії і Найджела Фараджа", щоб збити їхні рейтинги.

Тема набула особливого розголосу після розслідування The Guardian, що вийшло 18 листопада. У ньому є свідчення конкретних людей про те, як юний Фарадж заявив своєму однолітку, етнічному єврею, що "Гітлер мав рацію" та дражнив його фразами про "травіть їх газом".

Багато свідків сказали, що Фарадж незмінно демонстрував свої антисемітські настрої упродовж років навчання у коледжі, з 13-річного до 18-річного віку. Після перших свідчень до журналістів почали звертатися нові і нові люди, загалом вже понад 30.

Наприкінці листопада Фарадж оголосив бойкот журналістам BBC через те, як сформулювали в ефірі запитання про його погляди у підлітковому віці.

Нагадаємо, у травні 2025 року "Партія реформ" Найджела Фараджа з перевагою в 6 голосів виграла додаткове місце у парламенті Британії.

За підсумками дострокових виборів 2024 року партія Reform UK Фараджа вперше пройшла до Палати громад, а в лютневому опитуванні вперше очолила рейтинг популярності.