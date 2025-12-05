Лідер британських популістів оголосив бойкот BBC після суперечливої фрази в ефірі

Лідер британської правопопулістської партії Reform UK Найджел Фарадж заявив, що не буде спілкуватися з журналістами суспільного мовника BBC до вибачень за суперечливе запитання в ефірі.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Фарадж заявив, що більше не говоритиме з журналістами BBC, доки не отримає вибачень за епізод в ефірі, де йшлося про нього.

Скандал спалахнув після ефіру з ведучою Radio 4 Еммою Барнетт, яка запитала заступника Фараджа Річарда Тайса про твердження, що Фарадж у шкільні роки сказав щось недоречне про Голокост іншому учню, який був етнічним євреєм. Ведуча запитала про це фразою "Давайте поговоримо про відносини вашого лідера Найджела Фараджа з Гітлером у молоді роки".

Тайс в ефірі заперечив усі закиди на адресу Фараджа, а він сам після того заявив, що чекає вибачень і до того часу не буде давати коментарів суспільному мовнику.

"Побудувати запитання довкола "відносин лідера Reform UK з Гітлером", як вона зробила – це огидно настільки, що неможливо уявити", – заявив Фарадж.

Він категорично відкинув звинувачення у антисемітських коментарях щодо тих, хто вчився разом з ним у Dulwich College та зачитав листа від однокласника-єврея, який висловився на його захист.

На додачу він звинуватив BBC у "подійних стандартах і дволикості", тому що у 70-ті роки, коли Фарадж був юним, в ефірах, мовляв, ще був прийнятним гумор, який би зараз назвали гомофобним і расистським, та назвав як приклад програми "Are You Being Served," "It Ain’t Half Hot Mum".

"Я хочу вибачення від BBC за буквально все, що ви робили у 1970-1980 роках", – заявив Найджел Фарадж.

Нагадаємо, у травні 2025 року "Партія реформ" Найджела Фараджа з перевагою в 6 голосів виграла додаткове місце у парламенті Британії.

За підсумками дострокових виборів 2024 року партія Reform UK Фараджа вперше пройшла до Палати громад, а в лютневому опитуванні вперше очолила рейтинг популярності.