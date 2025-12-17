Британия: 26 человек, учившихся вместе с Фараджем, призвали его извиниться за тогдашние проделки

Более 20 человек, учившихся в одном колледже с лидером британских ультраправых Найджелом Фараджем, призвали его извиниться за тогдашние проделки.

Как сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда", открытое письмо подписали 26 человек.

Бывшие ученики колледжа Далич, которые помнят Фараджа и сами страдали от его нападок, выразили возмущение его реакцией на упоминания о его тогдашнем поведении, отказом признать эти факты и попыткой приписать этим вопросам политические мотивы.

Они призывают Фараджа, который отрицает, что "прямо атаковал" кого-то комментариями расистского или антисемитского характера, публично признать эти факты из прошлого.

"Хотя мы согласны, что никого не нужно судить много лет спустя на основе того, что они делали или говорили в юности, те, кто претендуют на высокие должности, должны признавать свое прошлое и демонстрировать честность... Нас меньше беспокоит то, что произошло много лет назад – хотя это было больно, чем ваш отказ признать прежнее поведение и извиниться за него", – пишут в письме.

"Мы вспомнили словесные оскорбления, которые вы регулярно направляли против ряда учеников еврейского, азиатского, африканского происхождения, и громко и гордо говорили о ваших симпатиях к фашистским лидерам и организациям – от Гитлера до Мосли, от нацистов до Национального фронта. Но ваша реакция на свидетельства в некотором смысле – более серьезная, чем первоначальные поступки. Вы продолжаете отрицать ответственность", – подчеркивают они.

Представитель партии Reform UK назвал это "попыткой дискредитации партии и Найджела Фараджа", чтобы сбить их рейтинги.

Тема получила особую огласку после расследования The Guardian, вышедшего 18 ноября. В нем есть свидетельства конкретных людей о том, как юный Фарадж заявил своему сверстнику, этническому еврею, что "Гитлер был прав" и дразнил его фразами о "травите их газом".

Многие свидетели сказали, что Фарадж неизменно демонстрировал свои антисемитские настроения на протяжении лет обучения в колледже, с 13-летнего до 18-летнего возраста. После первых свидетельств к журналистам начали обращаться все новые и новые люди, всего уже более 30.

В конце ноября Фарадж объявил бойкот журналистам BBC из-за того, как сформулировали в эфире вопрос о его взглядах в подростковом возрасте.

Напомним, в мае 2025 года "Партия реформ" Найджела Фараджа с преимуществом в 6 голосов выиграла дополнительное место в парламенте Великобритании.

По итогам досрочных выборов 2024 года партия Reform UK Фараджа впервые прошла в Палату общин, а в февральском опросе впервые возглавила рейтинг популярности.