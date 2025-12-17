В Великобритании врачи-резиденты начали пятидневную забастовку

Врачи-резиденты по всей Англии утром, 17 декабря, начали пятидневную забастовку по поводу оплаты труда и рабочих мест.

Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".

Эта забастовка стала 14-й с марта 2023 года. Она проходит в период вспышки "супергриппа" в стране.

Руководители Национальной службы здравоохранения (NHS) предупреждали об "огромной нагрузке на больницы" и забастовках, которые вызывают "дальнейшие перебои и задержки".

Врачи-резиденты в Англии бастуют с 07:00 утра 17 декабря до 07:00 утра понедельника, 22 декабря.

Фото: Sky News

Отметим, министр здравоохранения Уэс Стритинг отклонил требования Британской медицинской ассоциации (BMA) по оплате труда, обвинив профсоюз в "шокирующем пренебрежении безопасностью пациентов".

Однако BMA настаивает, что забастовку можно избежать, и требует "достоверного предложения", чтобы предотвратить "реальное сокращение заработной платы".

Правительство заявляет, что врачи-резиденты уже получили среднее повышение заработной платы на 28,9% за последние три года (с 2023-24 по 2025-26 годы).

Однако BMA требует дополнительного повышения заработной платы на 26%, чтобы компенсировать, по их словам, эрозию их доходов с учетом инфляции.

Напомним, забастовка происходит после того, как 15 декабря врачи-резиденты в Великобритании проголосовали за отклонение последнего предложения правительства по условиям труда.

А премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал врачей отказаться от забастовки, заявив, что они "ведут себя безответственно".