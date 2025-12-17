У Кремлі назвали потенційне розміщення іноземних військ в Україні "предметом обговорення"

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що позиція РФ щодо іноземного військового контингенту на території України "добре відома", однак назвав це питання "предметом обговорення".

Про це він сказав під час спілкування із журналістами у середу, 17 грудня, цитує "Интерфакс", пише "Європейська правда".

Пєсков заявив, що позиція РФ щодо іноземних військових контингентів на території України формулювалася і очільником Кремля Владіміром Путіним, і на інших робочих рівнях.

"Вона добре відома, абсолютно послідовна, зрозуміла. Але знову ж таки, це предмет для обговорення", – зазначив речник Кремля.

Ці коментарі Пєскова з’явилися на тлі того, як на зустрічі європейських лідерів у Берліні в понеділок, 15 грудня, було запропоновано сформувати сили захисту для забезпечення можливого перемир'я в Україні.

У спільній заяві йдеться, що сили під керівництвом Європи, за підтримки США, будуть підтримувати збройні сили України та забезпечувати безпеку повітряного простору і морських територій.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав, що "європейські сили України", передбачені гарантіями безпеки від Європи та США, за певних обставин можуть чинити опір російським силам.