В Кремле назвали потенциальное размещение иностранных войск в Украине "предметом обсуждения"

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что позиция РФ по поводу иностранного военного контингента на территории Украины "хорошо известна", однако назвал этот вопрос "предметом обсуждения".

Об этом он сказал во время общения с журналистами в среду, 17 декабря, цитирует "Интерфакс", пишет "Европейская правда".

Песков заявил, что позиция РФ по иностранным военным контингентам на территории Украины формулировалась и главой Кремля Владимиром Путиным, и на других рабочих уровнях.

"Она хорошо известна, абсолютно последовательна, понятна. Но опять же, это предмет для обсуждения", – отметил пресс-секретарь Кремля.

Эти комментарии Пескова появились на фоне того, как на встрече европейских лидеров в Берлине в понедельник, 15 декабря, было предложено сформировать силы защиты для обеспечения возможного перемирия в Украине.

В совместном заявлении говорится, что силы под руководством Европы, при поддержке США, будут поддерживать вооруженные силы Украины и обеспечивать безопасность воздушного пространства и морских территорий.

Канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что "европейские силы Украины", предусмотренные гарантиями безопасности от Европы и США, при определенных обстоятельствах могут оказывать сопротивление российским силам.