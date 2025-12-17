В Іспанії поліція почала виселення сотень мігрантів із покинутої школи

Поліція на північному сході Іспанії в середу,17 грудня, почала виконувати накази про виселення, щоб звільнити покинуту школу, де жили сотні мігрантів, переважно без документів.

Про це пише AP, передає "Європейська правда".

Знаючи, що виселення наближається, більшість мешканців покинули приміщення до того, як поліція Каталонії в бронежилетах увійшла до школи рано вранці за наказом суду.

Сквот розташовувався в Бадалоні, робітничому місті, що межує з Барселоною. Багато мігрантів з країн Африки переїхали до порожньої будівлі школи, яка була покинута з 2023 року.

Мер Бадалони Ксав'єр Гарсія Альбіоль зазначив, що під виселення підпали 400 нелегальних мігрантів.

Міська рада Бадалони стверджувала, що сквот становив загрозу для безпеки населення міста. У 2020 році в Бадалоні загорілася стара фабрика, яку займали близько сотні мігрантів, і внаслідок пожежі загинули чотири людини.

Іспанія, зокрема її Канарські острови в Атлантичному океані, залишається одним з основних шляхів потрапляння до Європейського Союзу для мігрантів та шукачів притулку з Африки.

Однак кількість прибулих зменшилася порівняно з піковим показником минулого року. За останніми даними, цього року до Іспанії прибули майже 24 тисячі нелегальних мігрантів – на третину менше, ніж за той самий період 2024-го.