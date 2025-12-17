В Испании полиция начала выселение сотен мигрантов из заброшенной школы

Полиция на северо-востоке Испании в среду, 17 декабря, начала выполнять приказы о выселении, чтобы освободить заброшенную школу, где жили сотни мигрантов, преимущественно без документов.

Об этом пишет AP, передает "Европейская правда".

Зная, что выселение приближается, большинство жителей покинули помещение до того, как полиция Каталонии в бронежилетах вошла в школу рано утром по приказу суда.

Сквот располагался в Бадалоне, рабочем городе, граничащем с Барселоной. Многие мигранты из стран Африки переехали в пустое здание школы, которое было заброшено с 2023 года.

Мэр Бадалоны Ксавьер Гарсия Альбиоль отметил, что под выселение подпадали 400 нелегальных мигрантов.

Городской совет Бадалоны утверждал, что сквот представлял угрозу для безопасности населения города. В 2020 году в Бадалоне загорелась старая фабрика, которую занимали около сотни мигрантов, и в результате пожара погибли четыре человека.

Испания, в частности ее Канарские острова в Атлантическом океане, остается одним из основных путей попадания в Европейский Союз для мигрантов и искателей убежища из Африки.

Однако количество прибывших уменьшилось по сравнению с пиковым показателем прошлого года. По последним данным, в этом году в Испанию прибыли почти 24 тысячи нелегальных мигрантов – на треть меньше, чем за тот же период 2024 года.