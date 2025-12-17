У Нідерландах у центрі шукачів притулку затримали підозрюваного в тероризмі

У Нідерландах 33-річний сирієць був заарештований у центрі для шукачів притулку у Дронтені за підозрою у плануванні терористичного нападу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.

За інформацією Генеральної розвідки та служби безпеки (AIVD), підозрюваний сповідує джихадистську ідеологію і шукав вогнепальну зброю для здійснення теракту.

За даними AIVD, конкретної цілі нападу ще не було.

Чоловік перебував у центрі для шукачів притулку з літа.

Наразі він перебуває під арештом, йому дозволено контактувати лише зі своїм адвокатом.

Як повідомлялося, у німецькій землі Баварія силові структури запобігли ймовірному теракту на різдвяному ярмарку поблизу Дінгольфінга.

А у французькому Страсбурзі 27 листопада працівники, які доглядають за зеленими насадженнями, виявили в кущах неподалік різдвяного ярмарку справний пістолет і патрони.