В Нидерландах в центре искателей убежища задержали подозреваемого в терроризме

В Нидерландах 33-летний сириец был арестован в центре для искателей убежища в Дронтена по подозрению в планировании террористического нападения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.

По информации Генеральной разведки и службы безопасности (AIVD), подозреваемый исповедует джихадистскую идеологию и искал огнестрельное оружие для совершения теракта.

По данным AIVD, конкретной цели нападения еще не было.

Мужчина находился в центре для искателей убежища с лета.

Сейчас он находится под арестом, ему разрешено контактировать только со своим адвокатом.

Как сообщалось, в немецкой земле Бавария силовые структуры предотвратили вероятный теракт на рождественской ярмарке вблизи Дингольфинга.

А во французском Страсбурге 27 ноября работники, которые ухаживают за зелеными насаждениями, обнаружили в кустах неподалеку рождественской ярмарки исправный пистолет и патроны.