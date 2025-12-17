У Європарламенті підтримали створення "військового Шенгену"

Депутати Європейського парламенту закликали країни Європейського Союзу скасувати внутрішні кордони для переміщення військ і військової техніки, а також інвестувати в модернізацію транспортної інфраструктури по всій території Союзу.

Відповідну резолюцію ухвалили в середу, 17 грудня, пише "Європейська правда".

У Європарламенті наголосили, що війна Росії проти України продемонструвала нагальну потребу у швидкому транскордонному переміщенні військ, техніки та активів.

Військова мобільність, за словами депутатів, є ключовим елементом європейської безпеки та оборони, зокрема для захисту східного флангу ЄС, включно з країнами Балтії та Польщею.

У резолюції вітається пропозиція Європейської комісії збільшити фінансування військової мобільності в наступному довгостроковому бюджеті ЄС до понад 17 млрд євро.

Євродепутати закликали держави-члени ЄС не скорочувати ці кошти, як це сталося у фінансовому періоді 2021–2027 років. За їхніми оцінками, модернізація близько 500 критично важливих об’єктів інфраструктури, зокрема мостів і тунелів, потребуватиме щонайменше 100 млрд євро.

Європарламент також звернув увагу на те, що попри певний прогрес, адміністративні, фінансові та інфраструктурні бар’єри досі ускладнюють переміщення військової техніки, яке в окремих випадках може тривати понад місяць.

Відтак вони пропонують активніше інвестувати в транспортні коридори військової мобільності, запроваджувати цифрові рішення та створити систему "єдиного вікна" для прискорення видачі дозволів.

Окремо парламентарі рекомендують працювати над формуванням "військового Шенгенського простору", який передбачав би швидке пересування військ без внутрішніх обмежень.

Для цього пропонується створити спеціальну робочу групу та призначити європейського координатора, а Єврокомісія має підготувати відповідну дорожню карту.

Резолюцію про військову мобільність підтримали 493 депутати, проти висловилися 127, ще 38 утрималися.

Нагадаємо, 16 жовтня Європейська комісія представила дорожню карту оборонної готовності ЄС до 2030 року.

У ЄС 19 листопада презентували проєкт "військового Шенгену" для швидкого переміщення військ по території Європи.

Перед тим вісім європейських країн підписали протокол про наміри щодо забезпечення військової мобільності.

Читайте детально про те, як Євросоюз зібрався посилювати оборону і яке місце у ній посяде Україна.