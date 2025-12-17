В Европарламенте поддержали создание "военного Шенгена"

Депутаты Европейского парламента призвали страны Европейского Союза отменить внутренние границы для перемещения войск и военной техники, а также инвестировать в модернизацию транспортной инфраструктуры по всей территории Союза.

Соответствующую резолюцию приняли в среду, 17 декабря, пишет "Европейская правда".

В Европарламенте подчеркнули, что война России против Украины продемонстрировала острую необходимость в быстром трансграничном перемещении войск, техники и активов.

Военная мобильность, по словам депутатов, является ключевым элементом европейской безопасности и обороны, в частности для защиты восточного фланга ЕС, включая страны Балтии и Польшу.

В резолюции приветствуется предложение Европейской комиссии увеличить финансирование военной мобильности в следующем долгосрочном бюджете ЕС до более 17 млрд евро.

Евродепутаты призвали государства-члены ЕС не сокращать эти средства, как это произошло в финансовом периоде 2021-2027 годов. По их оценкам, модернизация около 500 критически важных объектов инфраструктуры, в частности мостов и туннелей, потребует не менее 100 млрд евро.

Европарламент также обратил внимание на то, что, несмотря на определенный прогресс, административные, финансовые и инфраструктурные барьеры до сих пор затрудняют перемещение военной техники, которое в отдельных случаях может длиться более месяца.

Поэтому они предлагают более активно инвестировать в транспортные коридоры военной мобильности, внедрять цифровые решения и создать систему "единого окна" для ускорения выдачи разрешений.

Отдельно парламентарии рекомендуют работать над формированием "военного Шенгенского пространства", которое предусматривало бы быстрое перемещение войск без внутренних ограничений.

Для этого предлагается создать специальную рабочую группу и назначить европейского координатора, а Еврокомиссия должна подготовить соответствующую дорожную карту.

Резолюцию о военной мобильности поддержали 493 депутата, против высказались 127, еще 38 воздержались.

Напомним, 16 октября Европейская комиссия представила дорожную карту оборонной готовности ЕС до 2030 года.

В ЕС 19 ноября презентовали проект "военного Шенгена" для быстрого перемещения войск по территории Европы.

Перед этим восемь европейских стран подписали протокол о намерениях по обеспечению военной мобильности.

Читайте подробно о том, как Евросоюз собрался усиливать оборону и какое место в ней займет Украина.