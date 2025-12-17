У Німеччині розпочали розслідування щодо неонацистської музики на різдвяному ярмарку

У німецькому місті Оттерндорф, що у Нижній Саксонії, поліція розпочала розслідування після того, як на місцевому різдвяному ярмарку через офіційну звукову систему пролунала праворадикальна та неонацистська музика.

Про це пише Bild, передає "Європейська правда".

Інцидент стався 12 грудня ввечері на різдвяному ярмарку, який традиційно проходить в Оттерндорфі та збирає сотні відвідувачів.

За даними поліції, з гучномовців лунали екстремістські пісні, зокрема композиції забороненого неонацистського гурту Landser, а також перероблені тексти з расистським змістом.

Міський голова Франк Тілебеуле назвав інцидент "катастрофою" для міста.

За його словами, після того, як влада дізналася про ситуацію, трансляцію музики негайно припинили, а згодом повністю демонтували звукове обладнання, щоб уникнути повторення подібного.

Наразі невідомо, хто саме відповідальний за трансляцію екстремістської музики.

Слідство перевіряє, чи могла вона бути відтворена з USB-накопичувача компанії, що обслуговувала звукову систему, або ж доступ до гучномовців отримали сторонні особи, зокрема дистанційно.

Поліція повідомила, що праворадикальна музика могла лунати також у суботу та неділю. Розслідування ведеться за статтями про підбурювання до ненависті та можливі порушення законодавства про захист молоді.

Справу передали до служби державної безпеки.

Напередодні писали, що у німецькому місті Бокенем, що у Нижній Саксонії, невідомі пошкодили фасад церкви зображенням свастики – поліція розслідує інцидент.

А нещодавно ймовірні члени групи "Ідентитарного руху" Німеччини переодяглися в Санта-Клаусів і роздавали листівки з праворадикальними гаслами в метро Мюнхена.

Писали, що лідерка ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Аліса Вайдель увійшла до п'ятірки найпопулярніших політиків країни і стала найпопулярнішою політикинею.