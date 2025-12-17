В Германии начали расследование в отношении неонацистской музыки на рождественской ярмарке
В немецком городе Оттерндорф, что в Нижней Саксонии, полиция начала расследование после того, как на местной рождественской ярмарке через официальную звуковую систему прозвучала праворадикальная и неонацистская музыка.
Об этом пишет Bild, передает "Европейская правда".
Инцидент произошел 12 декабря вечером на рождественской ярмарке, которая традиционно проходит в Оттерндорфе и собирает сотни посетителей.
По данным полиции, из громкоговорителей звучали экстремистские песни, в частности композиции запрещенной неонацистской группы Landser, а также переработанные тексты с расистским содержанием.
Городской голова Франк Тилебеуле назвал инцидент "катастрофой" для города.
По его словам, после того как власти узнали о ситуации, трансляцию музыки немедленно прекратили, а впоследствии полностью демонтировали звуковое оборудование, чтобы избежать повторения подобного.
Пока неизвестно, кто именно ответственен за трансляцию экстремистской музыки.
Следствие проверяет, могла ли она быть воспроизведена с USB-накопителя компании, обслуживавшей звуковую систему, или же доступ к громкоговорителям получили посторонние лица, в частности дистанционно.
Полиция сообщила, что праворадикальная музыка могла звучать также в субботу и воскресенье. Расследование ведется по статьям о подстрекательстве к ненависти и возможных нарушениях законодательства о защите молодежи.
Дело передали в службу государственной безопасности.
Накануне писали, что в немецком городе Бокенем, что в Нижней Саксонии, неизвестные повредили фасад церкви изображением свастики – полиция расследует инцидент.
А недавно вероятные члены группы "Идентитарного движения" Германии переоделись в Санта-Клаусов и раздавали листовки с праворадикальными лозунгами в метро Мюнхена.
Писали, что лидер ультраправой "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель вошла в пятерку самых популярных политиков страны и стала самой популярной женщиной-политиком.