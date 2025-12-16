Укр Рус Eng

У Німеччині невідомі видряпали на церкві свастику

Новини — Вівторок, 16 грудня 2025, 09:32 — Уляна Кричковська

У німецькому місті Бокенем, що у Нижній Саксонії, невідомі пошкодили фасад церкви зображенням свастики – поліція розслідує інцидент.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

За повідомленням поліції, невідомі викарбували свастику на фасаді протестантської церкви в Бокенемі. 

Поліцейське управління порушило кримінальну справу за використання символів неконституційних організацій, йдеться в повідомленні.

Зауважимо: демонстрація нацистських символів, включно зі свастикою, є незаконною в Німеччині.

У листопаді поліція німецького міста Ганау затримала 31-річного чоловіка, підозрюваного в нанесенні свастик людською кров'ю на десятки автомобілів, поштових скриньок та фасадів будівель.

Нагадаємо, у липні заступник спікера парламенту південно-західної німецької землі Баден-Вюртемберг Даніель Борн оголосив про відставку після того, як визнав, що намалював свастику на виборчому бюлетені.

Німеччина інциденти кримінал
