У Німеччині схвалили реформу фіндопомоги громадянам, щоб стимулювати пошук роботи

Німецький уряд схвалив законопроєкт, який передбачає перехід до "нової системи базової підтримки доходів" громадян і скасовує так звані "бюргергельд" – допомогу, яку надають тим, хто шукає роботу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Реформа має на меті посилити тиск на отримувачів допомоги, щоб вони працевлаштувалися. З цією метою будуть значно посилені санкції за порушення зобов'язань і пропущені зустрічі у центрах працевлаштування. Крім того, в законі буде закріплено пріоритет працевлаштування над подальшим навчанням.

Зміни в законодавстві не приведуть до значної економії коштів. За даними Міністерства праці, ця економія буде досягнута не за рахунок санкцій, а за рахунок інтеграції на ринок праці та скорочення кількості отримувачів допомоги. Керівний блок ХДС/ХСС висловив сподівання, що економія може скласти мільярди.

Закон має набути чинності 1 липня наступного року після затвердження Бундестагом. Однак це питання вважається невизначеним. Федеральне агентство з питань зайнятості зазначило, що для технічної реалізації необхідний більш тривалий час.

У листопаді 2025 року трохи понад 5,2 мільйона людей отримували "бюргергельд", у тому числі майже 1,4 мільйона дітей віком до 15 років. Федеральний уряд витрачає понад 50 мільярдів євро на щомісячну допомогу, яка зараз становить до 563 євро, оренду та опалення, а також на заходи підтримки та адміністрування.

Раніше стало відомо, що українці, які приїхали до Німеччини після 1 квітня 2025 року, більше не отримуватимуть так звані "бюргергельд", допомогу, яку надають тим, хто шукає роботу, або тим, чийого доходу не вистачає для самозабезпечення. Німецький уряд мав затвердити відповідні зміни в листопаді.

Одне з досліджень свідчить, що понад половина українців з тимчасовим захистом не дуже задоволені життям у Німеччині.

