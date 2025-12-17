В Германии одобрили реформу финпомощи гражданам, чтобы стимулировать поиск работы

Немецкое правительство одобрило законопроект, который предусматривает переход к "новой системе базовой поддержки доходов" граждан и отменяет так называемые "бюргергельд" – помощь, которую оказывают тем, кто ищет работу.

Реформа имеет целью усилить давление на получателей помощи, чтобы они трудоустроились. С этой целью будут значительно усилены санкции за нарушение обязательств и пропущенные встречи в центрах трудоустройства. Кроме того, в законе будет закреплен приоритет трудоустройства над дальнейшим обучением.

Изменения в законодательстве не приведут к значительной экономии средств. По данным Министерства труда, эта экономия будет достигнута не за счет санкций, а за счет интеграции на рынок труда и сокращения количества получателей помощи. Руководящий блок ХДС/ХСС выразил надежду, что экономия может составить миллиарды.

Закон должен вступить в силу 1 июля следующего года после утверждения Бундестагом. Однако этот вопрос считается неопределенным. Федеральное агентство по вопросам занятости отметило, что для технической реализации необходимо более длительное время.

В ноябре 2025 года чуть более 5,2 миллиона человек получали "бюргергельд", в том числе почти 1,4 миллиона детей в возрасте до 15 лет. Федеральное правительство тратит более 50 миллиардов евро на ежемесячную помощь, которая сейчас составляет до 563 евро, аренду и отопление, а также на меры поддержки и администрирования.

Ранее стало известно, что украинцы, которые приехали в Германию после 1 апреля 2025 года, больше не будут получать так называемые "бюргергельд", помощь, которую предоставляют тем, кто ищет работу, или тем, чьего дохода не хватает для самообеспечения. Немецкое правительство должно было утвердить соответствующие изменения в ноябре.

Одно из исследований свидетельствует, что более половины украинцев с временной защитой не очень довольны жизнью в Германии.

