В уряді Німеччини розповіли, як біженцям з України скоротять виплати

Уряд Німеччини уже цього тижня затвердить законопроєкт про реформу соціальної допомоги українським біженцям, розповів глава німецького МВС Александер Добріндт.

Як повідомляє "Європейська правда", про це німецький міністр сказав в інтерв'ю DW.

Добріндт зазначив, що зміни передбачають, що новоприбулі українці більше не отримуватимуть соціальну допомогу для громадян (Bürgergeld), а перейдуть до системи виплат за законом про виплати шукачам притулку (Asylbewerberleistungsgesetz).

"Ми домовилися про зміну правового поля. Цю домовленість уже узгоджено між міністерством праці та міністерством внутрішніх справ. Цього тижня її також буде ухвалено на засіданні федерального уряду, і вона діятиме ретроспективно з 1 квітня цього року", – сказав міністр.

За його словами, для біженців, що прибувають з України, також встановлять обов'язок докладати зусиль для пошуку роботи.

"Якщо не буде зроблено жодних зусиль для працевлаштування в Німеччині, тоді відбуватимуться подальші скорочення виплат", – наголосив Добріндт.

Крім того, буде проведено перевірку майна, і на соцдопомогу зможуть очікувати лише ті, хто не має власних активів.

"Якщо активи є, їх необхідно використати, перш ніж надавати допомогу шукачам притулку", – додав Добріндт.

ЗМІ раніше повідомляли, що українці, які приїхали до Німеччини після 1 квітня 2025 року, більше не отримуватимуть так звані "бюргергельд", допомогу, яку надають тим, хто шукає роботу, або тим, чийого доходу не вистачає для самозабезпечення.

Наразі в Німеччині проживає 1,1 мільйона українців. Вони отримують 563 євро на місяць у вигляді базової допомоги (для самотніх осіб). Держава також покриває витрати на оренду житла, опалення тощо.

На відміну від цього, Закон про допомогу шукачам притулку передбачає 196 євро на особисті потреби та 245 євро на основні витрати (їжа, одяг). Разом це становить 441 євро на місяць.

Одне з досліджень свідчить, що понад половина українців з тимчасовим захистом не дуже задоволені життям у Німеччині.

Читайте також на цю тему: Час повертатися до України? Як ЄС змінить правила для українських "біженців" після 2026 року.