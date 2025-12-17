Новий глава МВС Чехії зняв український прапор з будівлі

З будівлі Міністерства внутрішніх справ Чехії за розпорядженням нового очільника Любомира Метнара зняли український прапор.

Як пише "Європейська правда", про це порталу Novinky повідомив речник чеського МВС Ондржей Кратошка.

За словами Кратошки, новий міністр наказав зняти український прапор з будівлі міністерства внутрішніх справ Чехії.

"Міністр внутрішніх справ вирішив, що перед входом до будівлі міністерства будуть вивішені чеський прапор і прапор Європейського Союзу. Прапори інших держав, як сьогодні, наприклад, словацький, будуть вивішуватися з нагоди важливих державних візитів, знаменних річниць тощо", – сказав речник.

Українські прапори були вивішені на громадських будівлях Чехії як символ солідарності з Україною, яка у 2022 році зазнала повномасштабного вторгнення Росії.

Партії новоствореної чеської коаліції вже під час передвиборчої кампанії давали зрозуміти, що хочуть це змінити.

Уже в листопаді новообраний голова Палати депутатів Чехії (нижньої палати чеського парламенту) Томіо Окамура наказав зняти український прапор з будівлі нижньої палати.

Крок Окамури викликав негайну політичну реакцію: опозиційні партії назвали цей крок "ганебним жестом" і вивісили українські прапори у своїх офісах у Палаті депутатів.