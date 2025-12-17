Новый глава МВД Чехии снял украинский флаг со здания

Со здания Министерства внутренних дел Чехии по распоряжению нового главы Любомира Метнара сняли украинский флаг.

Как пишет "Европейская правда", об этом порталу Novinky сообщил спикер чешского МВД Ондржей Кратошка.

По словам Кратошки, новый министр приказал снять украинский флаг с здания министерства внутренних дел Чехии.

"Министр внутренних дел решил, что перед входом в здание министерства будут вывешены чешский флаг и флаг Европейского Союза. Флаги других государств, как сегодня, например, словацкий, будут вывешиваться по случаю важных государственных визитов, знаменательных годовщин и т.д.", – сказал пресс-секретарь.

Украинские флаги были вывешены на общественных зданиях Чехии как символ солидарности с Украиной, которая в 2022 году подверглась полномасштабному вторжению России.

Партии новосозданной чешской коалиции уже во время предвыборной кампании дали понять, что хотят это изменить.

Уже в ноябре новоизбранный председатель Палаты депутатов Чехии (нижней палаты чешского парламента) Томио Окамура приказал снять украинский флаг со здания нижней палаты.

Шаг Окамуры вызвал немедленную политическую реакцию: оппозиционные партии назвали этот шаг "позорным жестом" и вывесили украинские флаги в своих офисах в Палате депутатов.