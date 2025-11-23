У Чехії понад 70% схвалюють зняття українського прапора з будівлі Палати депутатів

У Чехії майже 40% населення воліли б бачити лише чеські прапори на державних будівлях.

Про це свідчать результати експрес-опитування, проведеного агентством NMS, пише Radio Prague International, передає "Європейська правда".

Як свідчить опитування, понад 70% чехів схвалюють зняття українського прапора з будівлі Палати депутатів, яке було організовано її новим головою, Томіо Окамурою з SPD.

Лише близько чверті людей підтримують вивішування прапора іноземної країни як знак солідарності.

А кожен третій виступає за вивішування чеського прапора разом із прапором Європейського Союзу.

Опитування свідчить, що майже 40% людей воліли б бачити лише чеські прапори.

В цьому опитуванні взяли участь понад тисяча дорослих респондентів.

Нагадаємо, лідер правої популістської партії SPD Окамура у перший день роботи на посаді спікера нижньої палати парламенту Чехії розпорядився прибрати прапор України з будівлі парламенту та особисто тримав драбину, коли прапор знімали.

Окамура давно критикує те, що на громадських будівлях вивішені українські прапори як символ солідарності з країною, що зазнала повномасштабного вторгнення РФ.

У відповідь на це три парламентські фракції в парламенті Чехії самі вивісили прапори України.

А пізніше невідомий розвісив українські прапори біля будинку Окамури.