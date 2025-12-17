Литва планує інтегрувати парамілітарну організацію до збройних сил у воєнний час

У середу уряд Литви підтримав проєкт законодавчих поправок, які передбачають інтеграцію деяких підрозділів Литовського союзу стрільців у збройні сили в умовах війни та посилення вимог до перевірки членів парамілітарної організації.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Згідно з пропозиціями Міністерства оборони, підрозділи збройного опору та спеціалізовані підрозділи Союзу стрільців, що діють під командуванням військових комендантських управлінь і виконують завдання в рамках плану збройної оборони, автоматично стануть частиною збройних сил у разі оголошення війни.

У мирний час члени цих підрозділів будуть приписані до конкретних військових частин, щоб забезпечити їх інтеграцію та готовність виконувати спільні завдання з національної оборони в разі війни, зазначило міністерство. Після оголошення воєнного стану вони будуть підлягати тим самим умовам служби, що й інші члени збройних сил.

Наразі збройні сили підтримуються бойовими підрозділами організації в разі агресії.

Запропоновані поправки також розширять вимоги до перевірки членів та кандидатів до Спілки стрільців. Перевірка анкетних даних охоплюватиме діяльність, зв'язки та інші обставини, які можуть вплинути на надійність, вразливість, лояльність до держави та інтереси національної безпеки особи.

Перевірка не поширюватиметься на молодих членів, які не виконують обов'язків, пов'язаних із секретною інформацією або об'єктами, критично важливими для національної безпеки.

Зміни до закону ще мають бути схвалені парламентом.

Литовський союз стрільців – це добровільна громадська парамілітарна організація, яка налічує близько 17 000 членів.

Раніше цього року уряд Литви ухвалив рішення, що громадяни Литви, які мають також російські, білоруські або китайські паспорти, а також особи без литовського громадянства не будуть прийматися до Військової академії імені генерала Йонаса Жемайтіса.

У грудні минулого року парламент Литви прийняв поправки до законодавства, які забороняють особам з російським, білоруським або китайським громадянством вступати до Союзу литовських стрільців або служити в Збройних силах Литви.