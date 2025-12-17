Литва планирует интегрировать парамилитарную организацию в вооруженные силы в военное время

В среду правительство Литвы поддержало проект законодательных поправок, предусматривающих интеграцию некоторых подразделений Литовского союза стрелков в вооруженные силы в условиях войны и ужесточение требований к проверке членов парамилитарной организации.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Согласно предложениям Министерства обороны, подразделения вооруженного сопротивления и специализированные подразделения Союза стрелков, действующие под командованием военных комендантских управлений и выполняющие задачи в рамках плана вооруженной обороны, автоматически станут частью вооруженных сил в случае объявления войны.

В мирное время члены этих подразделений будут приписаны к конкретным воинским частям, чтобы обеспечить их интеграцию и готовность выполнять совместные задачи по национальной обороне в случае войны, отметило министерство. После объявления военного положения они будут подлежать тем же условиям службы, что и другие члены вооруженных сил.

Сейчас вооруженные силы поддерживаются боевыми подразделениями организации в случае агрессии.

Предложенные поправки также расширят требования к проверке членов и кандидатов в Союз стрелков. Проверка анкетных данных будет охватывать деятельность, связи и другие обстоятельства, которые могут повлиять на надежность, уязвимость, лояльность к государству и интересы национальной безопасности лица.

Проверка не будет распространяться на молодых членов, которые не выполняют обязанностей, связанных с секретной информацией или объектами, критически важными для национальной безопасности.

Изменения в закон еще должны быть одобрены парламентом.

Литовский союз стрелков – это добровольная общественная парамилитарная организация, которая насчитывает около 17 000 членов.

Ранее в этом году правительство Литвы приняло решение, что граждане Литвы, которые имеют также российские, белорусские или китайские паспорта, а также лица без литовского гражданства не будут приниматься в Военную академию имени генерала Йонаса Жемайтиса.

В декабре прошлого года парламент Литвы принял поправки в законодательство, которые запрещают лицам с российским, белорусским или китайским гражданством вступать в Союз литовских стрелков или служить в Вооруженных силах Литвы.