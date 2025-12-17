У Бундестазі схвалили рекордні 50 млрд євро на зброю та військове спорядження

Бюджетний комітет Бундестагу дав "зелене світло" на виділення понад 50 мільярдів євро на озброєння та військову техніку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Міністерство оборони підтвердило, що це найбільша одноразова сума, яка коли-небудь затверджувалася для використання Бундесвером – збройними силами Німеччини.

Найбільша стаття у списку, який подав Бундесвер, – це уніформа та захисне спорядження для солдатів.

Список також містить замовлення на 200 бойових машин піхоти Puma вартістю 4 мільярди євро.

Схвалення відбувається в той час, коли Німеччина посилює свої оборонні можливості у відповідь на загрозу російської агресії.

Військові витрати Німеччини були звільнені від боргових обмежень на найближчі кілька років.

Високі суми на уніформу та захисне спорядження пов'язані з тим, що Бундесвер має намір збільшити кількість активних солдатів з нинішніх 184 тисяч до щонайменше 450 тисяч до 2025 року.

Нагадаємо, 5 грудня Бундестаг схвалив реформу військової служби, якій передували запеклі дискусії в керівній коаліції.