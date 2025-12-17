В Бундестаге одобрили рекордные 50 млрд евро на оружие и военное снаряжение

Бюджетный комитет Бундестага дал "зеленый свет" на выделение более 50 миллиардов евро на вооружение и военную технику.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Министерство обороны подтвердило, что это самая большая одноразовая сумма, которая когда-либо утверждалась для использования Бундесвером – вооруженными силами Германии.

Самая большая статья в списке, представленном Бундесвером, – это униформа и защитное снаряжение для солдат.

Список также содержит заказ на 200 боевых машин пехоты Puma стоимостью 4 миллиарда евро.

Одобрение происходит в то время, когда Германия усиливает свои оборонные возможности в ответ на угрозу российской агрессии.

Военные расходы Германии были освобождены от долговых ограничений на ближайшие несколько лет.

Высокие суммы на униформу и защитное снаряжение связаны с тем, что Бундесвер намерен увеличить количество активных солдат с нынешних 184 тысяч до не менее 450 тысяч к 2025 году.

Напомним, 5 декабря Бундестаг одобрил реформу военной службы, которой предшествовали ожесточенные дискуссии в правящей коалиции.