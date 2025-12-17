СМИ: Бельгия заявила о "шаге назад" в согласовании репарационного займа Украине

На последних переговорах на уровне послов ЕС, посвященных использованию российских активов для финансирования Украины, Бельгия заявила об отсутствии прогресса на пути к совместному решению.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico со ссылкой на нескольких дипломатов ЕС.

Во время закрытых переговоров на уровне постоянных представителей ЕС посол Бельгии Петер Мурс, по данным источников Politico, сказал: "Мы движемся назад".

По словам одного из дипломатов ЕС, во время встречи Мурс сказал, что любое решение об использовании активов должен принять премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер.

Он также предложил возможный выход из ситуации, предложив применить статью 122 Договора о ЕС, которая позволила бы принять альтернативное решение – совместные заимствования стран ЕС для Украины – минуя угрозу вето (которое уже пообещала наложить Венгрия).

Но юристы Европейской комиссии и Совета ЕС отклонили предложение Бельгии на том же заседании, заявив, что оно юридически нереально, пишет Politico.

Напомним, 12 декабря послы ЕС приняли решение о замораживании российских активов, находящихся в Европе, на бессрочный срок.

На этой неделе лидеры ЕС на саммите обсудят согласование "репарационного займа" Украине с использованием российских активов.

Хотя в этом вопросе достаточно квалифицированного большинства голосов, решение все еще под вопросом из-за сопротивления Бельгии, которая опасается юридических последствий такого шага.

Канцлер Германии по состоянию на вторник равно оценил шансы на принятие и непринятие решения.

Больше по теме в статье: ЕС ищет деньги для Киева. Почему Бельгия "блокирует" финансирование Украины за счет активов РФ