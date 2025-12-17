У Фінляндії в російського олігарха забрали віллу за борги

Розкішна вілла російсько-фінського олігарха Бориса Ротенберга на фінському півострові Ханко була піддана процедурі примусового вилучення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Згідно з інформацією з реєстру у справах про конфіскацію, Ротенберг не сплатив податок на нерухомість на суму в кілька тисяч євро, що й стало підставою для вилучення майна.

Ця сума є незначною порівняно з багатомільйонними активами Ротенберга, однак росіянин, який перебуває під санкціями ЄС, в останні роки не міг переказати гроші на рахунки у фінських банках.

Раніше примусовому стягненню була піддана і столична комерційна нерухомість, що належить компанії Ротенберга, яка заборгувала понад 27 тисяч євро комунальних платежів.

За словами фінського юриста Мікко Мантере, який виступає юридичним представником олігарха, арешт комерційної нерухомості був знятий після погашення заборгованості.

Мантере у відповіді Yle електронною поштою додав, що питання про віллу в Ханко також зараз "перебуває на розгляді", і накладені на неї заходи будуть скасовані. За даними на початок цього тижня арешт все ще залишався в силі.

Активи Ротенберга у Фінляндії були конфісковані ще в 2022 році, коли бізнесмен був внесений до санкційного списку ЄС.

Конфіскація за фінським законом означає, що активи не можуть бути передані, закладені або знищені – тобто активи фактично були заморожені, хоча Ротенберг залишався їхнім офіційним власником.

Примусове вилучення майна боржника або арешт – це більш радикальний захід, оскільки таке майно може бути продане, а виручені кошти використані для погашення боргів.

У жовтні апеляційний суд Гельсінкі залишив у силі арешт мільйонів російських державних активів у Фінляндії.