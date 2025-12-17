В Финляндии у российского олигарха изъяли виллу за долги

Роскошная вилла российско-финского олигарха Бориса Ротенберга на финском полуострове Ханко была подвергнута процедуре принудительного изъятия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Согласно информации из реестра по делам о конфискации, Ротенберг не уплатил налог на недвижимость на сумму в несколько тысяч евро, что и стало основанием для изъятия имущества.

Эта сумма незначительна по сравнению с многомиллионными активами Ротенберга, однако россиянин, находящийся под санкциями ЕС, в последние годы не мог перевести деньги на счета в финских банках.

Ранее принудительному взысканию была подвергнута и столичная коммерческая недвижимость, принадлежащая компании Ротенберга, которая задолжала более 27 тысяч евро коммунальных платежей.

По словам финского юриста Микко Мантере, выступающего юридическим представителем олигарха, арест коммерческой недвижимости был снят после погашения задолженности.

Мантере в ответе Yle по электронной почте добавил, что вопрос о вилле в Ханко также сейчас "находится на рассмотрении", и наложенные на нее меры будут отменены. По данным на начало этой недели арест все еще оставался в силе.

Активы Ротенберга в Финляндии были конфискованы еще в 2022 году, когда бизнесмен был внесен в санкционный список ЕС.

Конфискация по финскому закону означает, что активы не могут быть переданы, заложены или уничтожены – то есть активы фактически были заморожены, хотя Ротенберг оставался их официальным владельцем.

Принудительное изъятие имущества должника или арест – это более радикальная мера, поскольку такое имущество может быть продано, а вырученные средства использованы для погашения долгов.

В октябре апелляционный суд Хельсинки оставил в силе арест миллионов российских государственных активов в Финляндии.