Бабиш перед саммитом ЕС выступил против "репарационного займа" для Украины

Новый чешский премьер-министр Андрей Бабиш в среду призвал найти деньги для финансовой помощи Украине другим способом, чем использование замороженных российских активов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Во время общения с журналистами в Бельгии накануне саммита ЕС в среду Бабиш сказал, что Чехия не ставит под сомнение необходимость поддержки Украины Европейским Союзом.

Однако, добавил чешский премьер, Украина должна финансироваться по-прежнему, а Чехия не будет предоставлять никаких чрезвычайных гарантий.

"Для нас важно, какую позицию займет премьер-министр Бельгии, с которым я проводил переговоры. Мы считаем, что деньги следует найти другим способом", – сказал Бабиш.

По данным Politico, на последних переговорах на уровне послов ЕС, посвященных использованию российских активов для финансирования Украины, Бельгия заявила об отсутствии прогресса на пути к совместному решению.

Канцлер Германии по состоянию на вторник поровну оценил шансы на принятие и непринятие решения.

