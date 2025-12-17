Посол у Чехії відреагував на зняття українського прапора з будівлі МВС

Посол України в Чехії Василь Зварич висловив жаль через рішення нового чеського міністра внутрішніх справ Любомира Метнара зняти український прапор з будівлі Міністерства.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Facebook.

Посол сказав, що Україна взяла до відома рішення новопризначеного міністра внутрішніх справ Чехії "залишити на будівлі міністерства лише прапори Чеської Республіки та Європейського Союзу".

Він додав, що вивішування українського прапора на урядових будівлях Чехії символізувало "солідарність чеського суспільства з українським народом, що зазнав брутальної російської агресії".

"Нам по-людськи справді сумно сприймати рішення про зняття українського прапора з державної будівлі Чехії. Для українців прапор – це також символ пам’яті Героїв, які віддали життя, захищаючи від російської неоімперської агресії не лише Україну, а й безпеку всієї Європи, зокрема й безпеку Чеської Республіки", – сказав дипломат.

Він додав, що ситуація з прапором не вплинула на ставлення до Чехії та чеського народу як "одних із ключових партнерів України".

"Ми щиро вдячні чеському уряду та громадянам Чехії за послідовну підтримку України та за відданість цінностям свободи і принципам міжнародного права, незалежності й державного суверенітету", – написав він.

У середу стало відомо, що з будівлі Міністерства внутрішніх справ Чехії за розпорядженням нового очільника Любомира Метнара зняли український прапор.

Партії новоствореної чеської коаліції вже під час передвиборчої кампанії давали зрозуміти, що хочуть це змінити.

Уже в листопаді новообраний голова Палати депутатів Чехії (нижньої палати чеського парламенту) Томіо Окамура наказав зняти український прапор з будівлі нижньої палати.