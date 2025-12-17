Посол в Чехии отреагировал на снятие украинского флага со здания МВД

Посол Украины в Чехии Василий Зварич выразил сожаление по поводу решения нового чешского министра внутренних дел Любомира Метнара снять украинский флаг с здания Министерства.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Facebook.

Посол сказал, что Украина приняла к сведению решение новоназначенного министра внутренних дел Чехии "оставить на здании министерства только флаги Чешской Республики и Европейского Союза".

Он добавил, что вывешивание украинского флага на правительственных зданиях Чехии символизировало "солидарность чешского общества с украинским народом, подвергшимся жестокой российской агрессии".

"Нам по-человечески действительно грустно воспринимать решение о снятии украинского флага с государственного здания Чехии. Для украинцев флаг – это также символ памяти Героев, которые отдали жизнь, защищая от российской неоимперской агрессии не только Украину, но и безопасность всей Европы, в том числе и безопасность Чешской Республики", – сказал дипломат.

Он добавил, что ситуация с флагом не повлияла на отношение к Чехии и чешскому народу как "одним из ключевых партнеров Украины".

"Мы искренне благодарны чешскому правительству и гражданам Чехии за последовательную поддержку Украины и за приверженность ценностям свободы и принципам международного права, независимости и государственного суверенитета", – написал он.

В среду стало известно, что с здания Министерства внутренних дел Чехии по распоряжению нового главы Любомира Метнара сняли украинский флаг.

Партии новосозданной чешской коалиции уже во время предвыборной кампании давали понять, что хотят это изменить.

Уже в ноябре новоизбранный председатель Палаты депутатов Чехии (нижней палаты чешского парламента) Томио Окамура приказал снять украинский флаг со здания нижней палаты.