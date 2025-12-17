ЗМІ: США і Росія можуть провести "мирні переговори" у Маямі в найближчі дні

Представники США та Росії мають зустрітися в Маямі 20-21 грудня в межах ініціативи адміністрації Дональда Трампа, спрямованої на припинення повномасштабної російської війни проти України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico з посиланням на двох поінформованих співрозмовників.

За словами одного з джерел Politico, до складу російської делегації, як очікується, увійде глава російського фонду прямих інвестицій Кирил Дмитрієв.

Очікується, що з боку США на переговорах будуть присутні спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф і його зять Джаред Кушнер.

Раніше цього тижня Віткофф і Кушнер провели багатогодинні переговори в Берліні з українськими та європейськими посадовцями, щоб домовитися про гарантії безпеки США для Києва, територіальні поступки та інші питання.

За даними ЗМІ, під час переговорів у Берліні американські переговірники Стів Віткофф і Джаред Кушнер тиснули на українську сторону з вимогою відмовитись від підконтрольної їй частини Донбасу.