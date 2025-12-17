СМИ: США и Россия могут провести "мирные переговоры" в Майами в ближайшие дни

Представители США и России должны встретиться в Майами 20-21 декабря в рамках инициативы администрации Дональда Трампа, направленной на прекращение полномасштабной российской войны против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico со ссылкой на двух информированных собеседников.

По словам одного из источников Politico, в состав российской делегации, как ожидается, войдет глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Ожидается, что со стороны США на переговорах будут присутствовать специальный посланник Трампа Стив Виткофф и его зять Джаред Кушнер.

Ранее на этой неделе Виткофф и Кушнер провели многочасовые переговоры в Берлине с украинскими и европейскими чиновниками, чтобы договориться о гарантиях безопасности США для Киева, территориальных уступках и других вопросах.

По данным СМИ, во время переговоров в Берлине американские переговорщики Стив Виткофф и Джаред Кушнер оказывали давление на украинскую сторону с требованием отказаться от подконтрольной ей части Донбасса.